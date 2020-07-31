Не хочу базару! Кравчук осоромив російську пропагандистку в прямому ефірі (відео)

Кравчук осоромив Скабєєву під час в інтерв'ю (колаж РБК-Україна)

Кравчук взяв участь у ток-шоу російських пропагандистів

Леонід Кравчук дав інтерв'ю російським пропагандистам і осадив в ефірі ток-шоу "60 хвилин" ведучу Ольгу Скабєєву, яка перебивала першого президента України та не давала відповісти на свої ж питання.

Колишній глава держави в гарячій дискусії щодо можливості переговорів Києва з підконтрольною РФ маріонетковою "владою" ОРДЛО на Донбасі заявив, що ватажки угруповань "Л/ДНР" самі не бажають приїжджати в українську столицю і розмовляти з владою.

Відео словесної перепалки опубліковано в мережі.

При цьому Скабєєва озвучила думку, що не вважає вже тимчасово окуповані території Донбасу частиною України.

"Слухайте свого президента (Володимира Путіна, - Ред.)" - закликав Кравчук, якого 30 липня президент України Володимир Зеленський призначив головою української делегації в ТКГ.

Також він нагадав, що офіційний Кремль не визнає ОРДЛО окремими "республіками".

Продовжити промову екс-президент не зміг, оскільки Скабєєва знову його перебила і продовжила свій монолог.

"Не говоріть, будь ласка, коли я говорю. Це у вас базар. Я не хочу базару!" - підвищив тон Кравчук і додав, що на темі прямих переговорів з бойовиками постійно спекулюють.

"Не треба фальшивити! Ми дорослі люди, а не діти", - сказав він.

Також Кравчук обурювався постійними потоками брехні РФ щодо України: "Ви не знаєте, ви все запаскудили, ви все вигадуєте! Чому я і кажу: треба навчиться слухати одне одного і поважати одне одного".

Відео: Кравчук осоромив Скабєєву під час в інтерв'ю на ток-шоу

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Леонід Кравчук розповів про завдання від президента і "червоні лінії" у переговорах по Донбасу.