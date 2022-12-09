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Хочется есть лед и нюхать бензин: нутрициолог назвала необычные признаки нехватки железа в организме

Какие симптомы указывают на железодефицит (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Железо оказывает влияние на целый ряд функций в нашем организме. Не только выпадение волос и усталость сигнализируют о нехватке этого микроэлемента. К примеру, признаком железодефицита может быть появление необычных вкусовых предпочтений - человеку хочется есть лед или землю либо нюхать бензин.

О том, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает железа, рассказала нутрициология на своей странице Instagram.

На какие функции в организме влияет железо

Железо крайне необходимо для здоровья организма. Этот микроэлемент входит в состав гемоглобина, который необходим для транспортировки кислорода в клетки - напрямую регулирует клеточное дыхание и все обменные процессы.

"Железо нужно для работы иммунной системы. Оно участвует в процессах выделения энергии и необходимо для синтеза гормонов щитовидной железы. Также влияет на состояние нашей кожи, волос и ногтей. Отвечает за строение мышц, а значит - красивого тела", - пишет нутрициолог.

Этот микроэлемент входит в состав ферментов, участвующих в метаболизме холестерина, а значит - и в синтезе половых гормонов.
"При железодефиците снижается синтез серотонина, дофамина, ГАМК - гормонов счастья - как следствие человек становится угрюмым, депрессивным и недовольным жизнью", - отмечает эксперт.

Сигналы тела при железодефиците

Проявлениями нехватки этого микроэлемента в организме являются бледная и сухая кожа, головные боли, одышка, плохая память и отсутствие концентрации. А также тахикардия, апатия и панические атаки.

"Когда вы с трудом отдираете себя от подушки утром, имеете низкий уровень энергии и хотите прилечь поспать днем - это все признаки железодефицита. Также, когда будто ничего не делали, а уже устали. А еще - начинают выпадать волосы, они становятся тонкими и тусклыми", - пишет специалист.

Также эксперт назвала неочевидные признаки железодефицита:

  • чувствительность к удушающим помещениям и укачивания в транспорте
  • человеку нравится запах бензина, лака, сырости
  • хочется есть лед, землю, мел
  • мерзнут руки и ноги
  • появляются заеды на губах и возникает тяга к сладкому

Нутрициолог советует прислушиваться к своему телу и при обнаружении перечисленных признаков сдать анализы, чтобы проверить нехватку железа. В частности, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, ферритин, трансферрин.

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