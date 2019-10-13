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Хочеться вити і лаятися матом: Комаровський жорстко висловився про прес-марафон Зеленського

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Євген Комаровський заявив, що незадоволений прес-марафоном президента

Доктор Комаровський сильно обурився з питань, які прозвучали від журналістів на першому прес-марафоні президента України Володимира Зеленського. Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

Комаровський написав, що побачив повний список питань до Зеленського під час прес-марафону і прийшов в жах.

"З'явилася можливість для аналізу, як наслідок хочеться вити і лаятися матом", - написав Комаровський.

Скріншот з Facebook

Він пояснив, що його дуже обурило те, що ні в одному питанні журналісти не запитали про лікарів, вчителів, дітей, мистецтво, пенсіонерів, спорт, медицину і багато чого ще.

При цьому, за його словами, про президента США Дональда Трампа згадували не менше 25 разів. Комаровський зазначив, що це діагноз журналістиці.

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

  • За підсумками прес-марафону діагноз можна ставити обом сторонам. А з урахуванням того, що президент - це представник країни на міжнародній арені і головнокомандувач, то питання про "лікар, вчитель, дитина, спорт, школа, інвалідність, хворий, аптека, ліки, біль, лікарня, трансплантація, медицина, театр, музика, мистецтво, книга, хоспіс, реабілітація, пенсіонер..." потрібно ставити прем'єра і Кабміну. Чи не зібраний весь анамнез для правильної постановки діагнозу?
  • Спасибі, справжній лікар і громадянин Комаровський, за невтішний, але точний діагноз нинішньої журналістики...
  • Швидше за все, журналістам озвучили теми, яких у питаннях бути не повинно.
  • Згодна... всі відповіді можна підняти і озвучити, але ці питання навіть не були задані... сумно;
  • Так, питання розчарували;
  • Було сурогатне материнство, було параолімпійці. І ще багато чого було.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Комаровський поділився важливим нюансом про шприци. Він розповів, в яких ситуаціях шприц має бути стерильним.

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