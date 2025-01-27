Хочется просто секса или близости с конкретным человеком? Как различать эти два желания, чтобы не совершить ошибку

Физическое желание может существовать совсем отдельно от чувств и часто бывает так, что человек путает, когда он хочет просто секса, а когда - близости с конкретным человеком. Такие ошибки могут приводить к ошибкам и даже отношениям, которые быстро заканчиваются.

Как различить эти два желания, чтобы не совершать ошибки, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, нужно научиться различать эти два желания, поскольку это убережет вас от ошибок и ненужных связей с другими людьми.

На что он советует обратить внимание:

Эмоциональная связь

Если вы чувствуете сильную эмоциональную связь с человеком, вам важно проводить с ним время, делиться мыслями и чувствами, это может свидетельствовать о том, что вы хотите именно этого человека, а не просто секса.

Физическое влечение

Если ваши мысли сосредоточены только на физическом аспекте отношений, и вы не чувствуете потребности в общении или эмоциональной поддержке, это может быть признаком того, что вам хочется просто секса.

"Фактически, если ваши мысли крутятся только вокруг кровати, и других мыслей, которые были бы связаны с этим человеком, сделайте паузу, чтобы разобраться, какое именно желание вами руководит", - советует коуч.

После секса

Обратите внимание на свои чувства после секса. Если вы испытываете удовольствие от простой физической близости, но не имеете желания оставаться рядом с этим человеком, это может свидетельствовать, что вам хотелось только секса.

Долгосрочные планы

Если вы представляете этого человека в своём будущем, планируете совместные путешествия или проекты, это может быть признаком того, что вы хотите именно этого человека.

"Представьте, что вы с этим человеком вместе завтракаете, гуляете по парку, воспитываете детей или делаете ремонт в квартире. Если всё это вы можете увидеть в собственном воображении и вам это нравится, то ваши чувства значительно глубже", - объясняет сексолог.

Ревность и забота

Если вы испытываете ревность или беспокоитесь об этом человеке, когда он общается с другими, это может говорить о более глубоких чувствах, чем просто физическое влечение.

Время вместе

Если вам важно проводить время вместе, даже без секса, это может быть признаком того, что вы хотите именно этого человека.

"На начальных стадиях любых отношений различить свои чувства, эмоции и желания бывает сложно. И спутать очень легко. Именно поэтому лучший совет - не спешить и прислушиваться к тому, что происходит внутри, разбираться со своими чувствами", - резюмирует Виталий Курсик.