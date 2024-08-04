RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хочется каждый день". Жена Павлика откровенно рассказала о сексе с певцом

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Молодая жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, призналась, сколько раз в неделю ей нужен секс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью избранницы исполнителя для YouTube-проекта "Що ти Київ" от Люкс ФМ.

Подробности

По словам Екатерины, регулярность интима в отношениях зависит от того, сколько паре лет.

"Смотря, сколько лет партнерам. Если уже 50+… Поскольку мой муж уже старше, я уже немного думаю по другим меркам. Если говорить о себе, то мне 30 лет и мне хочется каждый день", - отметила Репяхова.

Также она ответила, какое для нее лучшее время для секса.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Точно не ночь. Ночью надо спать. Это должно быть утро. Утром ты продуктивнее", - поделилась жена Павлика.

Кстати, Екатерина считает, что лучшие черты Виктора Франковича - это ответственность и заботливость. Однако ее раздражает, что он оставляет свои вещи не там, где бы ей хотелось.

Впрочем, Репяхова не считает это трагедией. Она говорит, что понимает причину, ведь это из-за их крошечного жилья.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина РепяховаВиктор ПавликЗвезды шоу-бизнесаОтношения