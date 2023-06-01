Не хотим брать ответственность: во время воздушной тревоги из отделения патрульной полиции в Киеве людей выгнали просто на улицу

По словам журналиста, он находился в Управлении патрульной полиции 30 мая и стал свидетелем того, что всех посетителей выгнали из помещения на улицу во время сигнала воздушной тревоги.

"Посещая позавчера, 30 мая, Управление патрульной полиции Украины, во время воздушной тревоги, несмотря на то, что в помещение есть укрытие, о котором сообщается гражданам вывеской, ваши сотрудники выгнали всех посетителей на улицу. Когда люди начали спорить, им сказали, что Управление не будет брать на себя ответственность за жизни людей", - написал Дрозд.

Более того, журналист упал с велосипеда прямо возле Управления патрульной полиции из-за громкого звука работы ПВО и получил травму.

"Когда над моей головой ПВО сбило ракету, после выхода из Управления, я дезориентировался и упал с велосипеда через руль на асфальт, поскольку пытался доехать побыстрее к ближайшему укрытию нашими чудесными дорогами. В результате получил ушибы, в том числе и правой руки, из-за чего плохо ею двигаю и прохожу лечение", - описал он ситуацию.

Он попытался получить помощь у патрульных полицейских, но те ему отказали.

"Я сделал ошибку - решил вернуться в правление, чтобы попросить о помощи, банально кровь вытереть. Но и тогда меня не пустили, хотя видели побитые руки и ноги. Об отсутствии предложения оказать помощь я уже и не говорю", - добавил журналист.

Он вполне справедливо спрашивает: модно ли действия работников Управления патрульной полиции назвать такими, что несут угрозу гражданам?