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В Хмельницком врачу "скорой" объявили подозрение по делу о смерти двоих детей

Коллаж РБК-Украина: в Хмельницком по делу о смерти двух детей медику бригады "скорой" объявили о подозрении
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницком следователи объявили о подозрении медику "скорой помощи" в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, в результате чего наступила смерть двух детей от отравления угарным газом. Трагический случай произошел осенью 2020 года, и расследование продолжается до сих пор.

Об этом 10 апреля передали в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Что произошло

В рамках расследования происшествия было установлено, что в Хмельницком врач бригады "скорой помощи", которая прибыла на вызов для оказания помощи двум мальчикам 4 и 9 лет, не провела надлежащее обследование, не выяснила все возможные причины плохого самочувствия и неправильно установила диагноз.

Кроме того, врач не госпитализировала детей в медицинское учреждение, в результате чего малыши скончались 25 и 27 октября 2020-го.

Причиной гибели детей стало отравление угарным газом. Вот что сообщали тогда правоохранители: "В воскресенье, 25 октября, около 11.00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по улице Каменецкой скончался 4-летний мальчик. В тот же день в больницу с жалобами на головные боли и тошноту госпитализировали 9-летнего брата умершего и 32-летнюю мать мальчиков".

Место происшествия в Хмельницком (фото: suspilne.media)

Видео: сюжет местных СМИ о трагедии осенью 2020 года

В настоящее время следователи информируют, что в ходе расследования уголовного производства "провели комплекс следственных и процессуальных действий, назначили ряд медицинских экспертиз, по результатам, которые объявлены о подозрении врачу бригады скорой медицинской помощи, которая в тот день выезжала на вызов об отравлении детей".

Что грозит медику "скорой"

Было начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним (ч. 2 статьи 140 УК).

Хмельницкие следователи при процессуальном руководстве областной прокуратуры объявили медработнику о подозрении.

Теперь врачу "скорой" грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы сроком до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком 29-летняя пациентка стоматологической клиники впала в кому и умерла, и в настоящее время полиция расследует трагический случай.

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