У Хмельницькому біля COVID-лікарні вишикувалася черга зі "швидких": люди хворіють повторно

У Хмельницькому біля лікарень з коронавірусними пацієнтами стоять черги з машин швидкої допомоги. Зазначається, що ліжка "ковідних" відділень заповнені майже на 100%.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач.

За словами чиновника, фото ковідного приймального відділення зроблене у понеділок, 18 жовтня о 19:15.

"Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких. Подумайте про важку працю медиків та оцініть її. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена)", - написав він.

Як пише "ХМ-ІНСАЙД", зараз в Хмельницькій міській лікарні знаходиться 193 інфікованих коронавірусною інфекцією пацієнтів та 15 осіб з підозрою.