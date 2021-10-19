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У Хмельницькому біля COVID-лікарні вишикувалася черга зі "швидких": люди хворіють повторно

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Хмельницький, Вівторок 19 жовтня 2021 17:08
У Хмельницькому біля COVID-лікарні вишикувалася черга зі "швидких": люди хворіють повторно У Хмельницькому лікарні повністю завантажені (фото: facebook.com/boris.tkach)
Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому біля лікарень з коронавірусними пацієнтами стоять черги з машин швидкої допомоги. Зазначається, що ліжка "ковідних" відділень заповнені майже на 100%.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач.

За словами чиновника, фото ковідного приймального відділення зроблене у понеділок, 18 жовтня о 19:15.

"Тим, хто не турбується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких. Подумайте про важку працю медиків та оцініть її. Це при тому, що сьогодні хворих приймає інфекційна лікарня (вона вже заповнена)", - написав він.

Як пише "ХМ-ІНСАЙД", зараз в Хмельницькій міській лікарні знаходиться 193 інфікованих коронавірусною інфекцією пацієнтів та 15 осіб з підозрою.

За словами директора Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Піддубної, для хворих із коронавірусом у закладі розгорнуто 200 ліжок, з яких заповнено 197. З них 10 – це діти.

Також директорка Хмельницького міського центру ПМСД №1 Валентина Гесаль розповіла, що наразі померлих вакцинованих в місты немає.

"Я наголошу, що вакцинація не захищає від COVID, вона захищає від важкого перебігу. У мене почали хворіти пацієнти, котрі вже хворіли і вакциновані", – додала вона.

Раніше ми повідомляли, що львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення COVID-19.

Також ми писали, що інфекціоніст розповіла, чи варто робити щеплення від грипу і COVID в цьому сезоні.

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