У Хмельницькому кондуктор влаштував бійку з пасажиром, але історія на цьому не закінчилася

У Хмельницькому сталася бійка кондуктора і пасажира через те, що останній нібито не захотів заплатити за проїзд.
Про це повідомляється в місцевому Telegram-каналі Хмельницький LIVE.
Інцидент стався вранці 25 травня автобусі №22, який ходить за маршрутом мікрорайон "Озерна" на завод "Катіон".
За інформацією каналу, конфлікт переріс у застосування фізичної сили через те, що пасажир відмовився оплачувати проїзд. Коли чоловіка вигнали з маршрутки, він не вгамувався, а кинувся з ножем на кондуктора і водія
Пасажири, які були в салоні громадського транспорту, в коментарях пишуть, що хлопець мав посвідчення учасника бойових дій. Втім, кондуктор нібито вимагав оплату за проїзд.
Відео бійки можна подивитися тут.
Як ми раніше повідомляли, в Києві на Лівобережній стався кричущий інцидент. Водій маршрутки побив пасажира за його відмову оплатити проїзд.
Нагадаємо, що під Херсоном водій маршрутки вигнав школяра з транспорту за те, що той хотів оплатити проїзд монетами.
Також ми повідомляли, що на Волині дві жінки влаштували бійку прямо в автобусі через маску. Як повідомили очевидці, конфлікт розгорівся під час рейсу за маршрутом Ковель-Луцьк в салоні автобуса