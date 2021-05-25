У Хмельницькому кондуктор влаштував бійку з пасажиром, але історія на цьому не закінчилася

У Хмельницькому сталася бійка кондуктора і пасажира через те, що останній нібито не захотів заплатити за проїзд.

Про це повідомляється в місцевому Telegram-каналі Хмельницький LIVE.

Інцидент стався вранці 25 травня автобусі №22, який ходить за маршрутом мікрорайон "Озерна" на завод "Катіон". За інформацією каналу, конфлікт переріс у застосування фізичної сили через те, що пасажир відмовився оплачувати проїзд. Коли чоловіка вигнали з маршрутки, він не вгамувався, а кинувся з ножем на кондуктора і водія Пасажири, які були в салоні громадського транспорту, в коментарях пишуть, що хлопець мав посвідчення учасника бойових дій. Втім, кондуктор нібито вимагав оплату за проїзд. Відео бійки можна подивитися тут.