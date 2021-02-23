Під Хмельницьким по-звірячому побили підлітка: хлопчик впав у кому

Як повідомили поліцейські, інцидент між молодими людьми стався близько 23:00 біля бару "Фанат" в Ізяславі. Між 14-річним жителем села Клубівка і 19-річним місцевим жителем стався конфлікт. Молодий чоловік вдарив неповнолітнього, а той упав і вдарився головою об землю.

Потерпілий підліток зміг самостійно дістатися додому, а там його стан почав різко погіршуватися. Рідні викликали швидку допомогу і дитину госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Зараз потерпілий перебуває в стані коми.

19-річного жителя Ізяслава затримали, і слідчі йому вже висунули підозру по 1 ч. ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Рішення про обрання запобіжного заходу ще не прийнято, йде слідство.

На сторінці ліцею в Клубовці у Facebook, де навчається потерпілий, вже оголосили про збір коштів на лікування хлопчика. Відомо, що його звати Вадим. Стан хлопчика важкий і його потрібно транспортувати до Києва.

У коментарях користувачі розповіли, що нібито напав на підлітка не один молодий чоловік, а декілька і конфлікт стався ймовірно через дівчину. Про Вадима кажуть, що він спокійний і неконфліктний підліток, який в бійку зі старшими хлопцями сам би не поліз.