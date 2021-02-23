RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Хмельницьким по-звірячому побили підлітка: хлопчик впав у кому

Автор: Анна Шиканова

В Ізяславі Хмельницької області молодий чоловік напав на свого 14-річного односельця і жорстоко його побив. Підліток зміг самостійно дістатися додому, але потім втратив свідомість.

Деталі інциденту розповіли пресслужбі Національної поліції в Хмельницькій області.

Як повідомили поліцейські, інцидент між молодими людьми стався близько 23:00 біля бару "Фанат" в Ізяславі. Між 14-річним жителем села Клубівка і 19-річним місцевим жителем стався конфлікт. Молодий чоловік вдарив неповнолітнього, а той упав і вдарився головою об землю.

Потерпілий підліток зміг самостійно дістатися додому, а там його стан почав різко погіршуватися. Рідні викликали швидку допомогу і дитину госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Зараз потерпілий перебуває в стані коми.

19-річного жителя Ізяслава затримали, і слідчі йому вже висунули підозру по 1 ч. ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Рішення про обрання запобіжного заходу ще не прийнято, йде слідство.

На сторінці ліцею в Клубовці у Facebook, де навчається потерпілий, вже оголосили про збір коштів на лікування хлопчика. Відомо, що його звати Вадим. Стан хлопчика важкий і його потрібно транспортувати до Києва.

У коментарях користувачі розповіли, що нібито напав на підлітка не один молодий чоловік, а декілька і конфлікт стався ймовірно через дівчину. Про Вадима кажуть, що він спокійний і неконфліктний підліток, який в бійку зі старшими хлопцями сам би не поліз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Прикарпатті чоловік побив ногами дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України побиттяподростки
Читайте також
Її готували заздалегідь: рідні загиблого підлітка в Києві розповіли про "групи смерті" в соцмережах
Отруєння школярок в Боярці: стали відомі деталі страшної трагедії
Прогноз погоди