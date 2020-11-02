Під Хмельницьким померла 4-річна дівчинка, яку мати побила до коми

Маленька мешканка Хмельницької області, яку побила рідна мати, померла в реанімації. Чотирирічна дівчинка потрапила в лікарню без свідомості, з численними тілесними ушкодженнями.

Про це розповіла прес-секретар ГУНП Хмельницькій області Інна Глега, повідомляє "Depo.Хмельницький".

Нагадаємо, дівчинка, яка померла, разом зі старшою сестрою були вилучені з сім'ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Проте нещодавно 34-річна мати знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.

У дівчинки були множинні синці та перелом передпліччя, а також пошкоджені внутрішні органи - легені та нирки. Горе-мати стверджує, що це вона сама завдала собі каліцтва під час нападу епілепсії.

Медики кажуть, що дівчинка не могла таке зробити собі сама. Поліція також не повірила жінці і взяла її під варту. Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 статті 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Варто зазначити, що у жінки вже є судимість за майнові злочини. Крім того, у її нового чоловіка теж - правда вже за вбивство. Зараз він працює трунарем в Хмельницькому. У пари є спільна семимісячна дитина.

Нагадаємо, у Києві батьки кинули в парку дочку в іншому районі.

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