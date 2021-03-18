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Під Хмельницьким сталася страшна ДТП з жертвами: зіткнулися військовий КамАЗ і легковик (відео)

Автор: Володимир Костирін

Під Хмельницьким сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. Після зіткнення сталося загоряння. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це 18 березня передали в поліції Хмельницької області на сторінці Facebook.

Трагічна ДТП сталася на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни та Копачівка.

Повідомляється, що військова вантажівка "КамАЗ" на трасі зіткнулася з авто "Audi". Двоє чоловіків, які їхали у легковику, загинули.

"За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися", - розповіли правоохоронці.

Також у поліції додали, що за кермом "КамАЗ" був 39-річний житель Львова.

У мережі з'явилося відео з місця смертельної аварії.

Відео: Смертельна аварія під Хмельницьким 18 березня за участю військового вантажівки і легковика

Як передає місцеве видання "XM-інсайд", кількість загиблих може бути більшою - 3 людини.

За попередньою інформацією, аварія сталася з вини водія легковика, який не впорався з керуванням та в'їхав у вантажний автомобіль. В результаті ДТП "КамАЗ" загорівся.

На місці події працювали поліція, медики, рятувальники. Всі деталі та обставини з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що днями в Тернополі у ДТП потрапив автомобіль з COVID-вакциною, і у результаті аварії були постраждалі.

Нагадаємо, в лютому у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими, і в мережі показали відео події.

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Новини України ДТПпогиблиаварияХмельницкая областьгрузовикКамАЗ
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