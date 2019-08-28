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Під Хмельницьким батько облив кислотою власну дочку: спливли моторошні деталі

STYLERЖиття    28.08.2019 - 18:33
Під Хмельницьким батько облив кислотою власну дочку: спливли моторошні деталі
Батько облив власну дочку кислотою (Колаж РБК-Україна)

У лікарні потерпіла розповіла нові подробиці жахливого злочину

У Хмельницькій області 42-річний чоловік облив кислотою власну 18-річну дочку. Подробиці трагедії розповіли в прес-службі поліції Хмельницької області.

Інцидент стався близько 6 години ранку у вівторок, 27 серпня. В поліцію зателефонувала молода дівчина і повідомила про вчинення злочину. Вона розповіла, що її виманили на пасовище і там зв'язали.

"Встановлено, що дівчину покликали на пасовище, зв'язали, облили речовиною, схожою на кислоту, після чого зловмисник втік. Він був у балаклаві та темному одязі, але постраждала розпізнала в ньому батька", - розповіли в поліції.

Крім того, дівчина повідомила, що це не єдиний злочин батька по відношенню до неї. Вона зізналася, що протягом семи років він здійснював над нею сексуальне насильство.

Медики діагностували у потерпілої опіки обличчя, грудей і стегна – в загальній складності уражено близько 5% тіла дівчини.

За місцем проживання потерпілої та її батька була відправлена слідчо-оперативна група. У будинку були знайдені речові докази злочину. 42-річного чоловіка затримали і висунули підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові підліток до смерті забив 16-річну подругу, яка відмовилася з ним зустрічатися.

А також розповідали про те, що у Запоріжжі чоловік облив окропом свою дружину, коли вона спала.

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