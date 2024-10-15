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Хлывнюк показался на службе и поделился откровенными мыслями о войне: "Страшно стать обузой"

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Любовь Блажко

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, показал фото с фронта. В подписи к нему защитник высказал честные мысли, касающиеся войны.

Что на этот счет написал артист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.

Андрей Хлывнюк высказался о войне

В stories знаменитость показался в военном снаряжении вместе с побратимом. Лидер группы "Бумбокс" призвал украинцев не забывать, что полномасштабная война в Украине продолжается. Он подчеркнул, что тем людям, у которых нет возможности непосредственно присоединиться к армии, следует научиться дистанционно уничтожать врагов.

"Страшно. Всем очень страшно, даже не погибнуть, а стать обузой для самых родных. Впрочем, есть десяток вариантов, как помочь армии Украины, потому что когда придет орда, "позор" уже не покричишь и не скажешь "иди копай, солдат", - написал известный. музыкант.

"Осваивайте дистанционное уничтожение подонков, если возраст или нехватка сил не позволяют их бить руками", - добавил он.

Андрей Хлывнюк служит (фото: instagram.com/andriihorolski)

Что известно о службе Андрея Хлывнюка

44-летний уроженец Черкасс вступил в территориальную оборону Киева в феврале 2022 года. Тогда же он обнародовал ролик, где в центре Киева спел украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". Это видео стало вирусным, и позже группа Pink Floyd выпустила на основе этой же песни Hey Hey Rise Up, где вокальную партию исполняет Хлывнюк.

 

В марте 2022 года Андрей попал под минометные обстрелы и получил ранение лица. В апреле он снова вернулся в ТРО. В прошлом году известный певец стал командиром своей группы аэроразведки, где продолжает служить и сейчас.

Андрей Хлывнюк показывал фото с фронта (фото: instagram.com/andriihorolski)

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