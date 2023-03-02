Хлеб или хлебцы: нутрициолог назвала более полезный продукт

Многие, когда переходят на здоровое питание, исключают хлеб из своего рациона. Заменяют они его обычными хлебцами. Однако стоит знать, действительно ли такой продукт более полезен.

Об этом сообщила нутрициолог София Рожко в Instagram .

Хлеб или хлебцы?

Эксперт говорит, что хлебцы лучше влияют на процесс насыщения, потому что:

содержат больше клетчатки;

сильнее нагружают челюсть при жевании.

Отмечается, что второй пункт максимально важен, потому что чем дольше вы будете жевать продукт - тем большее время растянется приема пищи.

"За 15-20 мин от начала трапезы мозг дает сигналы о насыщении. Поэтому чем больше по времени прием пищи (именно процесс жевания), тем лучше мы наедаемся. Не только это влияет на насыщение, но продолжительность трапезы является одним из важных компонентов", - говорится в сообщении.

Также можно долго жевать и хлеб, но нужно приложить усилия и сфокусироваться на процессе. А вот с хлебцами это получается лучше.

Важно выбирать хлебцы из цельного зерна и плотные по своей структуре. Все потому, что воздушные, например, рисовые будут таять во рту и меньше нагружают челюсть.

Различные виды хлебцев можно использовать в качестве профилактики от множества недугов:

пшеничные хлебцы полезны при желудочно-кишечных болезнях;

гречишные повышают уровень гемоглобина;

ячменные полезны при проблемах с печенью и желудочно-кишечным трактом;

овсяные - при болезнях почек, простудных заболеваниях, дерматитах;

рисовые - при заболеваниях центральной нервной системы.

Вред хлебцев

Есть некоторые хлебцы, в составе которых цельного зерна нет. Они смотрятся как высушенные пласты хлеба, аналоги сухариков.

В их составе есть дрожжи, соль, жиры, нередко используются даже усилители вкуса, позволяющие придать вкус бекону или сыру. Хлебцы с усилителями вкуса точно нельзя отнести к рациону здорового питания.