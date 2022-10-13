Эта хитрость поможет вам утеплить окна за копейки

Утепляем пленкой окна

Окна являются главными источниками выхода тепла из дома зимой, особенно если вашим окнам несколько десятков лет или они не имеют ни одного типа изоляции или специального стекла.

Когда вы повышаете тепло в помещении, ваши тонкие окна заставляют прохладный воздух проникать внутрь и вести борьбу за температуру. Чтобы этого не произошло, пузырчатая плёнка добавляет слой защитной изоляции.

Наклеивание пузырьковой пленки на окна занимает всего 15 секунд на каждое окно, то есть вы можете утеплить весь дом в считанные минуты. Все, что вам понадобится, это большой запас плёнки, ножницы и бутылка с распылителем, наполненная водой.

Просто обрежьте пленку до нужного размера окна, распылите воду на все окно и прижмите пленку к окну, чтобы сами пузыри касались стекла, а задняя сторона была направлена к вам.

Как утеплить дом с помощью плёнки (фото: macgyverisms.wonderhowto.com)

Когда пленка больше не потребуется, просто снимите ее из окна. Никаких следов на стекле она не оставляет.

Если окна не позволяют пузырчатой плёнке прилипать, добавьте небольшое количество глицерина в наполненную водой бутылку с распылителем. Или воспользуйтесь двойной липкой лентой, достаточно прочной, чтобы удерживать легкий пластик.

Как окупится использование пленки для утепления

Только через два месяца после утепления вы увидите изменения в своих счетах за электроэнергию. Согласно подсчетам, пузырчатая пленка вдвое сокращает количество теряемого тепла через окна.

Неизолированное окно теряет около 168 000 физических единиц тепла в течение среднего зимнего сезона. Тем временем окно, изолированное пленкой, теряет всего 88 000 за тот же сезон.

Словом, чем дороже источник отопления, тем больше вы можете сэкономить с помощью дополнительной изоляции.

Единственный реальный недостаток

Среди всех плюсов использования пузырьковой пленки есть один минус. Это плохая видимость из окна. Поэтому выбирайте пленку большего размера, содержащую средние и большие пузырьки воздуха.

Чем больше сами пузыри, тем больше солнечного света может проникать сквозь них и тем четче будет ваш собственный взгляд.

Вам не нужно ограничивать использование пузырьковой пленки одними окнами, ведь вы можете повысить ее эффективность и использовать ее для утепления, например, автомобиля.