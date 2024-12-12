"Хитрая ср*ка": скандальная психолог Холоденко высмеяла Винника (видео)

Скандальный психолог Наталья Холоденко, которая сравнивала россиян с людьми с расстройством аутистического спектра, высказалась об Олеге Виннике. Она пошутила о певце и даже придумала для него новый "хит".

Холоденко высмеяла Винника

Так, психолог должна была назвать продолжение поговорок. Одна из них была очень смешной и буквально озадачила Холоденко. Она так и не сумела угадать, как заканчивается поговорка, первая часть которой: "хитрая ср*ка п*рдит тихо".

Поэтому Наталья решила позвонить своему звездному коллеге - психологу Дмитрию Карпачеву. Впрочем, он также не знал, чем заканчивается такая поговорка. Поэтому Матвеева все же сказала правильный ответ, на украинском она звучит так: "хитра ср*ка п*рдить тихо, а смердить на все село".

"То есть это про человека, который тихонько что-то сказал, а оно уже разнесло по всему селу... Боже, какая хорошая фраза, просто начало песни. Я думаю, Винник мог бы спеть эту песню. Он выйдет со своими косами, без маникюра, или уж как выйдет, и такой: "Хитра ср*ка п*рдить тихо, і вовчиці всі підійшли до мене, а смердить на все село". И как-то там пошел дальше припев", - начала шутить Холоденко.

Ее слова ошарашили Матвееву, она начала смеяться и смущалась. Потом Надежда пыталась перевести тему.

"Надя, ты сосредоточься, мы говорим о серьезных вещах! Я только что дала вторую жизнь Виннику на украинской эстраде. А ты смеешься сидишь", - продолжила Холоденко.

На это Матвеева ответила, что Винник, по ее мнению, едва ли будет благодарен Холоденко за этот "хит".

Чем известна Наталья Холоденко

Психолог популярна в соцсетях, а несколько лет назад она часто появлялась на телевидении. Впрочем, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины Холоденко уже несколько раз попадала в скандалы.

Так, сначала она говорила о том, что украинцы якобы слишком категоричны, ведь ненавидят всех россиян. По мнению Холоденко, не все жители или граждане страны-агрессора плохие.

Затем Наталья заявляла, что у россиян "национального масштаба аутизм". К тому же психолог говорила, что люди с РАС "не имеют эмпатии от рождения". Сравнение россиян с аутистами сильно возмутило сеть, особенно родителей, дети которых живут с таким диагнозом.

Затем Холоденко обращалась к украинцам с призывом. Она заявила, что "нас сливают", страну якобы "уже поделили", но "несмотря на все" Наталья просила людей держаться. На это отвечала певица Анастасия Приходько. Она отметила, что не понимает, для кого это говорит Холоденко, которая во время войны живет за границей.