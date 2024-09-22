Названо лучшее природное лекарство от стресса и давления осенью

Что известно об облепихе

Облепиха (Hippophae rhamnoides) - представляет собой кустарник или невысокое деревце с характерными удлиненными листьями серебристого оттенка, покрытыми иглами.

В естественных условиях облепиха встречается в холодных зонах Европы и Азии, преимущественно на морском побережье. В Украине растет почти всюду.

Цветы облепихи имеют опьяняющий сладкий аромат, который чувствуется на расстоянии многих метров. Полученные из них облепиховые ягоды отличаются овальной формой и ярким цветом от светло-желтого до темно-оранжевого, а также кислым вкусом с горьковатыми и терпкими нотками.

Пищевые ценности облепихи

Ягоды облепихи съедобны и очень богаты ценными питательными веществами. Свежая мякоть содержит в среднем 74 ккал на порцию 100 г, 9,1 г углеводов (в том числе 2,4 г сахара и 2,9 г клетчатки), 1 г белка и 4,2 г жира.

Сахарные соединения, найденные в них - это в основном глюкоза, а также фруктоза и другие, включая: ксилоза; они также служат источником небольшого количества сахарных спиртов.

Облепиха богата витаминами-антиоксидантами, а также другими антиоксидантами и минералами, хотя содержание этих ингредиентов очень разное. Важнейшим богатством облепиховых плодов является, прежде всего, витамин А в форме каротиновых пигментов (включая бета-каротин, а также альфа- и гамма-каротин, ликопин, зеаксантин и кантаксантин), витамин С и витамин Е.

Облепиховые ягоды также являются источником витаминов группы В (включая В2, В5, В5, В12 и ниацин), таких элементов, как медь, цинк, марганец, кремний и бор, а также фитостеролы. Содержащиеся в них полифенольные антиоксиданты, в основном из группы флавоноидов и фенольных кислот, являются одними из самых ценных соединений, определяющих лечебные свойства этого растения.

Кроме плодов, в качестве растительного сырья используют также листья (преимущественно в виде экстракта) и масло облепиховых семян, которые по технологическим соображениям отжимают из семян с добавлением кожуры и части мякоти, остающейся после отжима сока. . Благодаря этому он обогащен пигментами каротина и другими ценными антиоксидантами, придающими ему солнечный цвет.

Пищевая ценность облепиховых продуктов зависит от их вида и способа производства. Облепиховое масло содержит большое количество жиров по сравнению со свежими плодами растения.

Сушеные плоды также являются важным растительным сырьем. Облепиха в виде сухих плодов содержит около 40%. сахара, 6% белков 33% жира, 6% клетчатка (2% - пектин, т.е. водорастворимая клетчатка), 2% минеральные вещества и следы крахмала.

Что вылечит облепиха?

Оздоровительные свойства фруктов Витамин А в форме каротиноидов предотвращает высыхание кожи, защищает ее от ультрафиолетового излучения и улучшает цвет.

Витамин С принимает участие в выработке коллагена, что обеспечивает его эластичность, а витамин Е необходим для поддержания надлежащего увлажнения и смазки. Эти антиоксиданты являются ключевыми для поддержания должного состояния кожи и замедления процессов старения.

Благодаря этому эффекту ягоды облепихи помогают предотвратить проблемы со зрением и их углубление. Кроме того, каротиноиды улучшают цвет эпидермиса и защищают кожу и глаза от вредного солнечного излучения.

Регулярное потребление облепихи помогает оградить организм от окислительного стресса, связанного с действием избытка свободных радикалов.

Она не только замедляет процесс старения кожи, но поддерживает работу пищеварительной и кровеносной систем. Облепиховые компоненты предотвращают разрыв кровеносных сосудов, поэтому продукты, полученные из этого растения, используют для профилактики варикозного расширения вен и сосудистой кожи.

Облепиховое масло успешно применялось пациентами для лечения радиационных ожогов в Чернобыле после взрыва на АЭС.

На основе научных исследований было доказано, что антиоксиданты, содержащиеся в облепиховых плодах, такие как витамины А и Е и фенольные соединения, уменьшают окислительное повреждение клеток, а также угнетают образование канцерогенных соединений, таких как афлатоксин B1 и N-нитрозосоединения.

Биологически активные вещества, содержащиеся в облепихе, также ограничивают развитие и размножение раковых клеток, в том числе: в дыхательной, пищеварительной, репродуктивной, кровеносной и лимфатической системах.

Эксперименты, проведенные на крысах и мышах, доказали влияние экстракта облепиховых плодов на гибель раковых клеток легких, предстательной железы, шейки матки, толстого кишечника, молочной железы, а также меланомы, саркомы и лимфатической лейкемии.

Чем полезен сок из облепихи?

Свежие облепиховые ягоды хотя и содержат наибольшую концентрацию полезных для нашего здоровья веществ, но очень кислые. Не каждый воспримет их характерный вкус, который, как и у черноплодной рябины, чуть-чуть смягчается после замораживания на кусте или в морозилке.

Сок, выжатый из свежих облепиховых плодов, переносится лучше, так как сохраняет много содержащихся в них ценных соединений, в том числе не менее 75% витамина С.

Он также является источником многих биоэлементов, среди которых железо, марганец, бор, кальций и кремний. Также неплохо переделывать свежую облепиху на варенье или настойки, которые от природы гораздо слаще.

В свою очередь, альтернативой для людей, у которых нет времени или кулинарных навыков, может быть готов 100% облепиховый сок, который также позволяет извлечь пользу от растения. На рынке представлены как подслащенные облепиховые соки, так и натуральные - конечно, по возможности лучше выбирать последние.

Открытая бутылка сока обычно должна храниться в холодильнике не дольше 7 дней, что следует учитывать, решая приобрести продукт определенного объема.