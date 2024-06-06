Разве мама виновата... 5 голливудских звезд, чьи дети их опозорили на весь мир

Знаменитостям постоянно приходится заботиться о своей репутации. Однако иногда, несмотря на все старания, сохранить имидж не удается. Часто это происходит из-за их детей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о голливудских звездах, чьи наследники их опозорили на весь мир.

Майкл Дуглас и его сын Кэмерон

В 2009 году сын Майкла Дугласа был приговорен к 7 годам лишения свободы за продажу наркотиков. Согласно медицинской справке, добавленной к делу, он попробовал наркотики в 13 лет, к 20 годам начал употреблять героин и к 25 годам приобрел устойчивую зависимость, на момент ареста делая инъекции пять-шесть раз в день.

"Я разочарован своим сыном, но не менее я разочарован нашей системой. Однако, я считаю, что тюрьма сейчас - лучшее место для него, где он сможет все обдумать и начать заново", - заявил актер.

В 2016 году Кэмерон вышел на свободу, где его ждала семья и девушка, которая поддерживала его все эти годы.

Майкл Дуглас и его сын Кэмерон (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Джеки Чан и его сын Джейси

Похожая ситуация произошла в семье еще одного голливудского актера. В 2014 году китайские правоохранительные органы провели антинаркотический рейд, во время которого был арестован сын Джеки Чана за употребление наркотиков.

В его квартире также находились другие лица, которые занимались тем же. В конце концов Джейси предъявили второе обвинение в предоставлении помещения для употребления наркотиков. Суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения.

Джеки Чан (фото: instagram.com/jackiechan)

Роберт Дауни-младший и его сын Индио

Как известно, "Железный человек" имеет непростое прошлое. Его отец тоже был актером, и сам Роберт Дауни-младший с детства столкнулся с наркотиками.

Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Он впервые попробовал запрещенные вещества в возрасте всего 8 лет! С тех пор страдал от тяжелой наркотической зависимости, что приводило к постоянным арестам за хранение наркотиков, тюремное заключение и лечение в реабилитационных центрах.

Актер смог преодолеть свою зависимость и построить успешную карьеру, но уберечь сына от подобной судьбы не смог. Индио также употреблял наркотики и был задержан полицией за их хранение.

Индио Дауни (фото: instagram.com/indiodowney​​)

Том Хэнкс и его сын Честер

Весной 2015 года сын знаменитого Тома Хэнкса устроил громкую потасовку и разгромил гостиничный номер, нанеся отелю ущерб на сумму 1800 долларов. Летом того же года, когда ему было 25 лет, он внезапно исчез на месяц.

Том Хэнкс нанял частных детективов, чтобы найти своего сына. Однако Честер вернулся самостоятельно. Как выяснилось, наследник актера находился в реабилитационной клинике, где лечился от наркозависимости.

Он решил самостоятельно взяться за ум, избавиться от зависимости и больше не позорить своего именитого отца.

Честер начал употреблять наркотики с 16 лет и успел натворить много позорных дел под их влиянием.

Том Хэнкс и его сын Честер (фото: instagram.com/chethanx)

Николас Кейдж и его сын Вестон

В 2011 году сын известного актера устроил драку со своим тренером в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, потому что тот запретил Вестону заказывать блюда, которые могли бы повредить его фигуре.

Парень, являющийся лидером дэз-метал-группы, не смог справиться со своими эмоциями и пустил в ход кулаки.

Его гнев был столь сильным, что пришлось вызывать психиатрическую службу. Врачи приехали на место и забрали агрессивного сына Николаса Кейджа с собой.

Николас Кейдж и его сын Вестон (фото: Getty images)