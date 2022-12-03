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Херсонские волонтеры, которым Порошенко привез пекарню, рассказали о своей мечте

Фото: Петр Порошенко с волонтерами в Херсоне (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко в Херсоне встретился с местными активистами ОО "Дело громад". Во время оккупации украинские патриоты не только помогали жителям города, но и донатили на ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Так, Порошенко осмотрел помещение, где уже устанавливается оборудование для пекарни. Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" купили для херсонцев две печи для выпечки хлеба, необходимое оборудование и мощный генератор.

Сейчас производство нужно обеспечить качественной водой, с которой у Херсона большие проблемы. Пекарню планируют запустить уже через неделю, говорят волонтеры. Половина хлеба предназначена для подразделений ВСУ, вторая половина будет бесплатно раздаваться херсонцам.

Мы сейчас увидели привязку, расположение. Я принял решение, что мы привезем оборудование и сделаем скважину. Мы поставим систему химводоочистки так же, как мы делали в Николаеве. Генератор мощный - его хватит на насосы, работу химводоочистки и обеспечения мощности для работы пекарни", - рассказал Порошенко.

В пекарню также передадут несколько тонн муки, сахара и дрожжей.

"Я надеюсь, мы сможем организовать, чтобы пекарня работала круглосуточно. Половина будет идти на обеспечение жителей Херсона свежим хлебом, потому что сейчас ближайшая точка, откуда в Херсон привозится хлеб - это где-то в районе Николаева", - добавляет Порошенко.

В свою очередь, волонтер Оксана Погомий отметила, что мечтает, чтобы в городе был такой украинский духовный культурный центр, как был в Мариуполе. "Я была как раз прошлым летом, и она здесь будет. Мы все сделаем для этого", - констатировала она.

Напомним, всего с 24 февраля Фонд Порошенко направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн.

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ХерсонПетр Порошенко