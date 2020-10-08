Під Херсоном померла породілля з дитиною: родичі згадали про дивну таблетку

У селі Нижні Сірогози Херсонської області сталася трагедія. Під час пологів померла 36-річна жінка з дитиною. Родичі загиблої звинувачують у всьому лікарів, вони стверджують, що жінка була здорова і її вагітність протікала добре. До того ж, для неї це не перші пологи, у померлої вже є двоє дітей. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Чоловік загиблої Оксани повідомив, що за його дружиною не було належного догляду, мовляв, лікарі їй дали якусь таблетку, а потім підійшли, але було вже пізно. Самі медики кажуть, що у жінки був вузький таз і голівка дитини не проходила.

"Жінка поступила з передчасним виливом навколоплідних вод. Сталася така ситуація — клінічно вузький таз, таке буває. Цей діагноз можна поставити тільки в пологах. Невідповідність розмірів тазу матері і голівки плоду", — розповіла Тетяна Гладун, акушер-гінеколог районної лікарні.

Чоловік Тані вимагає для лікарів покарання, він упевнений, їй дали таблетку, хоча зараз це заперечують. Про це говорить і свекруха загиблої жінки. За словами лікарів, Таня померла від анафілактичного шоку на медпрепарат.

Односельці кажуть, що лікарі святкували якусь подію в цей день і від них відчувався запах алкоголю. Лікарі інформацію заперечують і відзначають, що у жінки були складні пологи, їй зробили кесарів розтин, але при цьому відкрилася сильна кровотеча. Кров зупинити не змогли і видалили жінці матку, але у неї не витримало серце, воно зупинилося під час операції.

Новонароджену дитину помістили в реанімацію, але через три дні вона померла. Примітно, що в лікарні нічого про інцидент не повідомили, в поліції все дізналися з соцмереж та відкрили справу про халатність лікарів. Зараз ведеться розслідування.

Як ми писали раніше, у Кіровоградській області дитина померла після відмови робити кесарів розтин.