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Під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив авто

Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном співробітник ДСНС влаштував смертельну ДТП, виїхавши на дорозі на зустрічну смугу, і спровокувавши лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ". Тоді в результаті аварії водій легковика загинув на місці в результаті отриманих травм.

Про це передали в прес-службі Державного бюро розслідувань.

ДТП зі смертельним результатом сталася 25 червня біля села Олександрівка.

Після зіткнення автомобілів рятувальник ДСНС, який був за кермом машини, і його два пасажири були госпіталізовані.

На опублікованих фото з місця аварії видно, що автомобілі дуже сильно пошкоджені. Таким чином, очевидно, швидкість руху була велика. Також поруч з розбитою машиною лежить перевернутий причіп, в якому знаходилися ящики з овочами - вони всипали дорогу після ДТП.

За фактом події було розпочато розслідування, яке ведуть слідчі територіального управління ДБР Мелітополя. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Під Херсоном рятувальник на авто виїхав на зустрічну та скоїв смертельну ДТП (фото: dbr.gov.ua)

Інші знімки з місця страшної аварії можна подивитися за цим посиланням.

Попередня кваліфікація відкритої справи: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За вчинення такого правопорушення рятувальнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше повідомлялося, що під Черніговом на ходу спалахнуло авто на мосту, і люди ледве встигли вискочити з палаючої машини.

Нагадаємо також, що нещодавно під Миколаєвом в результаті ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

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