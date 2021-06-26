Під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив авто

ДТП зі смертельним результатом сталася 25 червня біля села Олександрівка.

Після зіткнення автомобілів рятувальник ДСНС, який був за кермом машини, і його два пасажири були госпіталізовані.

На опублікованих фото з місця аварії видно, що автомобілі дуже сильно пошкоджені. Таким чином, очевидно, швидкість руху була велика. Також поруч з розбитою машиною лежить перевернутий причіп, в якому знаходилися ящики з овочами - вони всипали дорогу після ДТП.

За фактом події було розпочато розслідування, яке ведуть слідчі територіального управління ДБР Мелітополя. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Під Херсоном рятувальник на авто виїхав на зустрічну та скоїв смертельну ДТП (фото: dbr.gov.ua)

Інші знімки з місця страшної аварії можна подивитися за цим посиланням.

Попередня кваліфікація відкритої справи: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За вчинення такого правопорушення рятувальнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.