Під Херсоном школярі створили сторінку в Instagram і знущалися з однокласниці

У Скадовському районі Херсонської області учениця 8 класу однієї зі шкіл стала жертвою кібербулінгу. Зокрема, двоє однокласників створили фейкову сторінку в Instagram та тероризували там дівчинку.
Про це повідомили у поліції області.
Так, діти потай фотографували неповнолітню і викладали її фото на сторінку з різними нецензурними дописами та малювали непристойні речі. До того ж це все обговорювали у Telegram-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала.
Зазначається, що потерпіла сама побачила фейкову сторінку і повідомила матері, яка пішла до школи з’ясовувати ситуацію. Згодом у поліцію звернулося керівництво навчального закладу. А правоохоронці під час перевірки встановили факт булінгу.
Також частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Вони пояснили це тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому.
Після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік в поліцію.
Окрім того, з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників.
З батьками булерів поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей. Відносно батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше ми повідомляли, що у Херсоні школяр постійно знущався з учнів і викладачів.
Також ми писали, що у Києві підлітки влаштували "сеанс булінгу" дівчинці.