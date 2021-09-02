Під Херсоном батьки побили заступника директора ліцею прямо на зборах. Вона втратила свідомість

У Херсонській області батьки накинулися на заступника директора ліцею в селі Благодатне, що в Білозерському районі, прямо під час батьківських зборів. І хоча інцидент у навчальному закладі намагаються всіляко зам'яти, поліція почала розслідування.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Херсонці .

У поліції заяву постраждалої заступника директора зареєстрували, ведеться розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (стаття 125 Кримінального кодексу України).

Проте правоохоронці почали розслідування інциденту. Адже напад на вчителя - це все ж кримінальний злочин.

Незважаючи на всю скандальність ситуації, директор Благодатненського ліцею Галина Болокан коментувати НП відмовилася, заявивши, що це їхня "внутрішня справа".

Повідомляється, що від удару в голову жінка знепритомніла, після чого довелося викликати "швидку" допомогу.

Інцидент трапився на зустрічі з батьками перед початком нового навчального року, 31 серпня.

Раніше ми писали, що на Буковині батько студента облив викладачку фекаліями, звинувативши її у хабарництві.

Також повідомлялося, що у Дніпрі підлітки жорстоко побили "копа" у супермаркеті і вкрали його iPhone.