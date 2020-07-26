Під Херсоном чоловік тримав рабів і здавав їх в оренду: моторошні подробиці

Під Херсоном чоловік тримав рабів і здавав їх в оренду (колаж: РБК-Україна)

Двом чоловікам вдалося вибратися з "рабства" і звернутися до правоохоронців

Під Херсоном у Скадовському районі 30-річний чоловік утримував у себе вдома працівників з центральних і західних областей України і "здавав їх в оренду". Як розповіли звільнені, їм доводилося працювати на полях місцевих фермерів по 15 годин. Грошей їм не платили. Всі подробиці розповіли у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Двом чоловікам вдалося втекти з рабства і звернутися до представників правоохоронних органів. Саме вони розповіли, що в "трудовому таборі" перебували 13 осіб у віці від 19 до 53 років, серед них дві жінки. Всі вони жили в сараї в антисанітарних умовах. Незаконно утримував "рабів" 30-річний чоловік, який називав себе бригадиром і здавав своїх "полонених" в оренду місцевим фермерам. Люди працювали на полях під палючим сонцем з 05:00 ранку і до вечора.

Під Херсоном чоловік тримав рабів і здавав їх в оренду (фото: hr.npu.gov.ua)

"Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безкоштовну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Обіцяв гідну зарплату, безкоштовне проживання та харчування. Коли ж люди потрапляли на місце, на них здійснювали психологічний тиск і примушували до важкої праці", - додали в поліції.

Під Херсоном чоловік тримав рабів і здавав їх в оренду (фото: hr.npu.gov.ua)

"Бригадир" обіцяв виплатити всім їх заробітну плату по закінченні робочого сезону. Всі кошти, які виплачували фермери, він забирав собі. Бранці фактично працювали за їжу та спальне місце в антисанітарних умовах.

Правоохоронці відкрили за фактом злочину кримінальну справу, яку кваліфікували як незаконне позбавлення волі та викрадення людини, а також торгівля людьми.

Правоохоронці провели спецоперацію по звільненню працівників у 04:00.

Нагадаємо, що раніше українця врятували після п'яти років рабства в Росії.