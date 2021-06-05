Під Херсоном конфлікт в автобусі через маску закінчився жорстокою вендеттою

Біля Нової Каховки в приміському автобусі пасажири влаштували суперечку через карантинні вимоги про носіння медичних масок. Один з чоловіків пристав до жінки з маленькою дитиною, яка не дотримувалася цієї вимоги, почав їй погрожувати та розмахувати руками. Приїхавши додому, жінка поскаржилася на попутника чоловікові, і той вирішив мстити.
Про це передає видання "Херсонці".
Батько трьох дітей, чоловік скривдженої жінки продемонстрував незвичайні детективні таланти, зміг встановити особу кривдника, місце проживання, і навіть роздобув його номер телефону.
Зателефонувавши та зажадавши вибачень за інцидент в автобусі, чоловік нічого не домігся. І тоді вирішив особисто поспілкуватися з опонентом.
Глава сімейства спеціально приїхав в село Нові Табори, де жив чоловік.
Рухомий бажанням поквитатися, він підстеріг противника на вулиці біля місцевого Будинку культури, і накинувся з кулаками, сильно побивши.
Потерпілий отримав масу синців на обличчі, а також після сутички йому була потрібна заміна зубної коронки.
"Потерпілий теж в боргу не залишився: заявив у поліцію, і пройшов судмедекспертизу, яка підтвердила наявність легких тілесних ушкоджень", - йдеться в публікації.
У підсумку суд Нової Каховки зобов'язав чоловіка, який зважився на подібну "відплату" через образу дружини, заплатити 850 гривень штрафу.
Нагадаємо, що навесні у супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску, і в підсумку сек'юріті звільнили з роботи.
Також ми писали про те, що раніше в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску, а сама подія потрапила на відео.