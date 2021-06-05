RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Херсоном конфлікт в автобусі через маску закінчився жорстокою вендеттою

Автор: Володимир Костирін

Біля Нової Каховки в приміському автобусі пасажири влаштували суперечку через карантинні вимоги про носіння медичних масок. Один з чоловіків пристав до жінки з маленькою дитиною, яка не дотримувалася цієї вимоги, почав їй погрожувати та розмахувати руками. Приїхавши додому, жінка поскаржилася на попутника чоловікові, і той вирішив мстити.

Про це передає видання "Херсонці".

Батько трьох дітей, чоловік скривдженої жінки продемонстрував незвичайні детективні таланти, зміг встановити особу кривдника, місце проживання, і навіть роздобув його номер телефону.

Зателефонувавши та зажадавши вибачень за інцидент в автобусі, чоловік нічого не домігся. І тоді вирішив особисто поспілкуватися з опонентом.

Глава сімейства спеціально приїхав в село Нові Табори, де жив чоловік.

Рухомий бажанням поквитатися, він підстеріг противника на вулиці біля місцевого Будинку культури, і накинувся з кулаками, сильно побивши.

Потерпілий отримав масу синців на обличчі, а також після сутички йому була потрібна заміна зубної коронки.

"Потерпілий теж в боргу не залишився: заявив у поліцію, і пройшов судмедекспертизу, яка підтвердила наявність легких тілесних ушкоджень", - йдеться в публікації.

У підсумку суд Нової Каховки зобов'язав чоловіка, який зважився на подібну "відплату" через образу дружини, заплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, що навесні у супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску, і в підсумку сек'юріті звільнили з роботи.

Також ми писали про те, що раніше в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску, а сама подія потрапила на відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Херсонская областьНовая Каховкабійкамаскаинцидент