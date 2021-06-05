Під Херсоном конфлікт в автобусі через маску закінчився жорстокою вендеттою

Батько трьох дітей, чоловік скривдженої жінки продемонстрував незвичайні детективні таланти, зміг встановити особу кривдника, місце проживання, і навіть роздобув його номер телефону.

Зателефонувавши та зажадавши вибачень за інцидент в автобусі, чоловік нічого не домігся. І тоді вирішив особисто поспілкуватися з опонентом.

Глава сімейства спеціально приїхав в село Нові Табори, де жив чоловік.

Рухомий бажанням поквитатися, він підстеріг противника на вулиці біля місцевого Будинку культури, і накинувся з кулаками, сильно побивши.

Потерпілий отримав масу синців на обличчі, а також після сутички йому була потрібна заміна зубної коронки.

"Потерпілий теж в боргу не залишився: заявив у поліцію, і пройшов судмедекспертизу, яка підтвердила наявність легких тілесних ушкоджень", - йдеться в публікації.

У підсумку суд Нової Каховки зобов'язав чоловіка, який зважився на подібну "відплату" через образу дружини, заплатити 850 гривень штрафу.