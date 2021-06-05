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Під Херсоном конфлікт в автобусі через маску закінчився жорстокою вендеттою

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Херсонська область, Субота 05 червня 2021 10:00
Під Херсоном конфлікт в автобусі через маску закінчився жорстокою вендеттою Колаж РБК-Україна: під Херсоном побили затятого прихильника масок
Автор: Володимир Костирін

Біля Нової Каховки в приміському автобусі пасажири влаштували суперечку через карантинні вимоги про носіння медичних масок. Один з чоловіків пристав до жінки з маленькою дитиною, яка не дотримувалася цієї вимоги, почав їй погрожувати та розмахувати руками. Приїхавши додому, жінка поскаржилася на попутника чоловікові, і той вирішив мстити.

Про це передає видання "Херсонці".

Батько трьох дітей, чоловік скривдженої жінки продемонстрував незвичайні детективні таланти, зміг встановити особу кривдника, місце проживання, і навіть роздобув його номер телефону.

Зателефонувавши та зажадавши вибачень за інцидент в автобусі, чоловік нічого не домігся. І тоді вирішив особисто поспілкуватися з опонентом.

Глава сімейства спеціально приїхав в село Нові Табори, де жив чоловік.

Рухомий бажанням поквитатися, він підстеріг противника на вулиці біля місцевого Будинку культури, і накинувся з кулаками, сильно побивши.

Потерпілий отримав масу синців на обличчі, а також після сутички йому була потрібна заміна зубної коронки.

"Потерпілий теж в боргу не залишився: заявив у поліцію, і пройшов судмедекспертизу, яка підтвердила наявність легких тілесних ушкоджень", - йдеться в публікації.

У підсумку суд Нової Каховки зобов'язав чоловіка, який зважився на подібну "відплату" через образу дружини, заплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, що навесні у супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску, і в підсумку сек'юріті звільнили з роботи.

Також ми писали про те, що раніше в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску, а сама подія потрапила на відео.

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Новини України Життя Херсонская область Новая Каховка бійка маска инцидент
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