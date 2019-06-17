Під Херсоном "гойдалки-вбивці" згубили життя молодого чоловіка

У курортному селищі Лазурне (Херсонська область) під час встановлення атракціону загинув 26-річний чоловік. Про шокуючий інцидент розповіли в поліції області.

Фатальним днем для загиблого стало 15 червня: у Скадовському районі близько 10:00 при установці розважального атракціону на 26-річного монтажника обрушилася металева конструкція.

Чоловіка доставили до районної лікарні, однак все марно: отримані травми виявилися несумісними з життям і потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

"За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.271 Кримінального кодексу України "Порушення вимог законодавства про охорону праці". Встановлюються всі обставини події", - зазначено в повідомленні.

Ілюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

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