Під Херсоном дезертир з автоматом поставив на вуха КОРД і ДБР: всі деталі інциденту (фото)

У Каховці затримали озброєного дезертира (Фото: колаж РБК-Україна)

Дезертир перебував під домашнім арештом

Під Херсоном у Каховці дезертир забарикадувався в квартирі зі своєю дружиною і погрожував відкрити вогонь з автомата. На місце події прибуло керівництво поліції області, районного відділу, бійці КОРД та інших спецпідрозділів. Зловмисника вдалося затримати. Про це передали у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Інцидент стався ввечері 25 вересня. Була введена в дію поліцейська операція "Грім".

"В ході проведення узгоджених і професійних дій поліцейських зловмисник був знешкоджений. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ніхто з громадян не постраждав", - розповіли правоохоронці.

В Каховці затримали озброєного дезертира (Фото: hr.npu.gov.ua)

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Затриманий - військовослужбовець, який рік тому уклав контракт із ЗСУ, але дезертував з частини.

У місцевому пабліку "Каховська зоря" на сторінці в Facebook писали, що зловмисник забарикадувався в одному з житлових будинків біля військкомату в центрі міста. За словами очевидців була чутна стрілянина.

"За словами голови ГО "Учасники АТО "СКІФ" Андрія Кудрича, затриманий учасником бойових дій в зоні АТО або ООС не був", - йдеться у публікації.

В Каховці затримали озброєного дезертира (Фото: khersonline.net)

За словами сусідів, у молодої людини були проблеми з алкоголем.

Затриманого відправили на троє діб у СІЗО.

Як уточнює местоне видання "Херсонці", молодий чоловік служив в дислокованої в Херсонській області 57-й окремій мотопіхотній бригаді, але з місця дислокації зник. Його оголосили в розшук ще навесні. Після затримання суд до винесення вироку відправив підозрюваного під домашній арешт.

Але коли співробітники ДБР приїхали до нього для проведення слідчих дій, дезертир з автоматом вийшов з квартири по вулиці Луначарського, в якій проживав разом з дружиною і погрожував відкрити вогонь.

Через деякий час він через вікно втік і сховався у друга за кілька кварталів від свого будинку. Там дезертира і затримали.

У поліції наголосили, що ніякої стрілянини не було.

В Каховці затримали озброєного дезертира (Фото: hr.npu.gov.ua)

Як повідомлялося, раніше в Миколаєві колишні нацгвардійці влаштували п'яний дебош в одному з кафе і побили поліцейського, якого довелося забрати до лікарні.