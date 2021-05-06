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Під Херсоном дівчина скоїла суїцид через обрив телефонного зв'язку: розмовляла з хлопцем в армії

Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном 20-річна дівчина скоїла самогубство після того, як раптово перервалася телефонна розмова з коханим, який служить в армії.

Про це передає місцеве видання "Херсонці".

Трагедія сталася в селі Музиківка.

Співробітники Білозерського відділення Національної поліції, які прибули на виклик на місце події, відтворили картину подій перед суїцидом дівчини.

Як з'ясувалося, її хлопець став військовим, і зараз служить у Новій Каховці. Дівчина вирішила йому зателефонувати, і під час їхньої бесіди раптово перервався зв'язок. По всій видимості, це сталося з технічних причин.

"Тільки ось ранима закохана зі своїм загостреним сприйняттям дрібниць зрозуміла несподіване закінчення бесіди так, ніби почуття хлопця охололи, і він сам не захотів більше з нею розмовляти", - йдеться в публікації.

Дівчина прийшла в такий відчай, що вирішила накласти на себе руки.

Тіло нещасної виявила 27-річна сестра вранці. Прокинувшись, жінка не застала її вдома, вийшла на пошуки та виявила дівчину в петлі на дереві.

Правоохоронці не знайшли передсмертної записки.

За словами односельців, дівчина і раніше здійснювала спробу скоїти самогубство. Так, кілька років тому вона наковталася таблеток, після чого ee ледве вдалося "відкачати".

Раніше повідомлялося, що під Кропивницьким молодий солдат повернувся з армії і застрелився через борги. Хлопець залишив прощальне відео, і пояснив, чому зважився на самогубство, і назвав причетного до його смерті.

Також ми писали про те, що нещодавно в Запоріжжі школярка розповіла про цькування та скоїла суїцид.

Нагадаємо, в Україні різко зросла кількість самогубств підлітків у 2021 році.

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