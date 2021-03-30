У Херсоні трьох маленьких дітей вдома морили голодом: мати отримує виплати

Лікарі розцінили стан 5-річного хлопчика і 3-річної дівчинки на момент надходження в клініку як важкий, а 6-місячного хлопчика - як середньої тяжкості. У маленьких пацієнтів діагностували гострий гастроентероколіт, гемоколіт, дефіцит ваги, запущений атопічний дерматит, і не тільки.

"Швидку" викликала мама дітей, коли помітила, що у сина з'явився кривавий пронос. Медики, які приїхали на виклик, зрозуміли, що всім малюкам у цій родині необхідна термінова медична допомога, і їх госпіталізували.

Організм дітей у перші дні в лікарні елементарно не сприймав нормальну їжу, але зараз їх трохи відгодували. Проте малюки все ще потребують лікування.

Як з'ясувалося, у їхньої мами взагалі немає грошей. Жінка отримує від держави допомогу, але куди діваються кошти - не зрозуміло. Її чоловік перебивається різними заробітками. Обидва батьки не зловживають спиртним.

Як розповіли в службі у справах дітей Корабельної районної у Херсоні раді, ці діти перебувають на обліку, оскільки виховуються в сім'ї, яка потрапила в складні життєві обставини. Батько двох молодших живе з сім'єю, але офіційно у них є тільки мати.

Сім'ю кілька разів перевіряли, змушували наводити порядок в домі. Власного житла пара з дітьми немає, а за орендований будинок вже пів року не платить, і власниця може їх виселити.

Зараз медики дуже стурбовані тим, яка доля чекає дітей. Лікарі наполягають, що залишати їх батькам не можна, інакше стан здоров'я знову погіршиться і наступного разу врятувати можуть не встигнути.

В службі у справах дітей обіцяють зробити все, щоб малюки не поверталася додому. Зараз комісія по захисту прав дитини має намір ухвалити рішення за позовом до суду про позбавлення батьківських прав матері на всіх трьох дітей. Після виписки з лікарні діток, імовірно, передадуть до Херсонського обласного центру соціально-психологічної реабілітації.