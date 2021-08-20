У Херсоні впав найвищий флагшток: розчавив автомобіль у мотлох (відео)

У Херсоні до Дня Незалежності встановили гігантський флагшток, на який повинні були підняти найбільший прапор України в цій області. Однак флагшток впав і розчавив іномарку, яка виявилася припаркованою поруч.

Місцеві жителі стверджують, що будівництво флагштока проводили на швидку руку, бо поспішали встигнути до свята. Будівництво йшло з перебоями, але за пару тижнів до Дня Незалежності будівельники почали прискорюватися.

"Роботи не ведуться тому, що там зараз залиті палі, проведено бетонування і бетон набирає стійкості. Це - процедурний момент. Навіщо там тримати техніку, якщо йде процедурний момент? Роботи, думаю, через два тижні почнемо: приступимо до заливання плити. Тобто ми встигнемо, повинні встигнути. До Дня Незалежності у нас буде найбільший прапор в області", — розповідав кілька тижнів тому Микола Якименко, заступник голови облдержадміністрації.

У Херсоні впав найвищий флагшток

Найбільший прапор у Херсоні мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара 23 серпня о 9:00 ранку. Розмір прапора - 12 на 18 метрів. На створення флагштока було виділено 8 мільйонів гривень. Як повідомляв раніше Якименко, кошти на флагшток не з бюджету області, а - грантові.

Варто відзначити, що автомобіль Lexus відновленню швидше за все не підлягає і його доведеться здавати на брухт. Кому належить автомобіль - поки невідомо.

Найвищий флагшток у Херсоні впав і розчавив автомобіль