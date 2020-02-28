У Херсоні жорстоко побили однокласники школяра на камеру: відео 18+

У херсонській школі №41 діти усіма силами виживають однокласника і влаштовують йому цькування. Так, на уроках школярі б'ють хлопчика і знімають те, що відбувається на камери мобільних телефонів. Про це повідомила мама дитини на сторінці "Інформатор Херсон" у Facebook.

"Добрий вечір. Прошу поширити відео про дітей, які виховуються в 41 школі міста Херсон. Мій син вже півроку навчається в цій школі і щодня страждає від знущань однокласників. Додаю відеодоказ", - написала мама дитини.

За словами матері, в школі немає ніякого контролю, а вчителі просто закривають очі на жорстокість дітей.

"Вчителі бояться за свою "шкуру" і класна вчителька Вдовиченко Ольга Олегівна підмовляє всіх батьків видалити всі докази з телефонів своїх дітей", - повідомила жінка.

У херсонській школі діти влаштовують буллінг (facebook.com/pg/Informatorkherson)

Користувачі мережі відреагували на кричущий інцидент в коментарях і погодилися з тим, що діти дуже жорстокі.

Діти жорстокі і це правда. Але батькам не варто мовчати. Це чистої води булинг. Пишіть заяву в поліцію, за докладайте видио. Зараз це все на законодавчому рівні.

Краще б вчився постояти за себе, ніж середній палець показувати!!!

Що ж Ви в поліцію не йдете!? Дитина піддається булингу. Є директор у школі! Є різні організації!

Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, в Черкаській області однокласники зацькували учня сьомого класу. Вони побили хлопчика прямо на уроці з особливою жорстокістю. У Артема струс мозку і його госпіталізували в лікарню.