RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Херсоні в магазині продали рибу з хробаками: відео неприємного "сюрпризу"

Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні місцева мешканка показала, яку рибу продають у магазині "Сходинки". Там жінка придбала рибу відразу з "наживкою" – хробаками всередині.

Про це Юлія Єрема розповіли у Facebook-спільноті "Херсон вдень і вночі".

За словами жінки, вона відправила у спільноту відео, зняте в магазині, аби попередити місцевих жителів про небезпеку.

На ролику видно, що у рибі, яка продається з ікрою, вже встигли завестися хробаки.

"З ікоркою гарна рибка. І з наживкою вже відразу. Магазин "Сходинки", – прокоментувала Юлія.

Окрім того, жінка показала чек, на якому можна побачити дату і місце придбання продукту.

Фото: у Херсоні в рибі жінка знайшла рибу (facebook.com/groups)

Що повідомили у магазині

Через деякий час Юлія розповіла, що магазин зробив повернення та попросив вибачення за несвіжі продукти.

"Зробили повернення. Магазин перепросив. Але все ж будьте обережні! Це неприємно!" – пише вона.

У мережі користувачі відреагували на ситуацію.

  • Все буває, але це не приємно. Продавці теж не можуть зазирнути всередину вмісту;
  • "Сходинки" зіпсувалися. А коли це був улюблений рибний магазин;
  • Влітку рибу не можна купувати, швидко псується;
  • Завжди там скуповуємося. Все свіже і смачне.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Також, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

Читайте РБК-Україна в Google News
еда