Том Хенкс захворів коронавірусом: заява актора

Том Хенкс заразився коронавірусом разом з дружиною Рітою Вілсон
Том Хенкс захворів коронавірусом разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон. Американський актор не став нічого приховувати від соціуму, а тому повідомив про проблему при першій же можливості в соціальній мережі Instagram.
Ще в лютому Том Хенкс змагався з Бредом Піттом за "Оскар" і нічого не віщувало біди, але тепер актор має серйозні проблеми. Актор розповів, що на даний момент вони з дружиною знаходяться в Австралії.
"Спочатку ми відчули себе трохи втомленими, ніби у нас з'явилася застуда і біль у тілі. У Ріти виник озноб, який то з'являвся, то зникав. Невисока температура теж", - написав актор.
Подружжя запідозрило недобре і вирішило здати тест на коронавірус, який у кінцевому підсумку виявився позитивним.
"Що робити далі? У медичних чиновників є протоколи, яких необхідно дотримуватися. Ми будемо тестуватися, спостерігатися і знаходитися в ізоляції стільки, скільки буде потрібно громадській охороні здоров'я та безпеки", - додав Хенкс.
Американський актор зазначив, що планує тримати світ в курсі і оновлювати інформацію про своє здоров'я. Також Хенкс порадив усім бути обережними і робити все, щоб вберегти себе від хвороби.
Нагадаємо, що в Одесі через коронавірус скасували обіди для малозабезпечених.
Ми писали, що дружина зараженого українця зробила тривожну заяву.