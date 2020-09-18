У хасидів на кордоні виявили коронавірус: від госпіталізації відмовилися

У чотирьох хасидів, які знаходяться на кордоні в Нових Яриловичах виявили коронавірус. Повідомляється, що від госпіталізації вони відмовилися і вирішили залишитися на україно-білоруському кордоні.

Як розповіла голова Чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра в коментарі для "Суспільне", у чотирьох хасидів медики підтвердили COVID-19. Їм була запропонована госпіталізація в білоруську лікарню, але вони відмовилися й прийняли рішення залишитися на кордоні між Україною і Білоруссю.

Представники Національного комітету Червоного Хреста разом із загоном швидкого реагування одягалися в захисні костюми, щоб надати допомогу хасидам на кордоні. Вони передали 60 пакетів засобів особистої гігієни, 60 теплих ковдр і 60 літрів води.

Від єврейської громади Умані хасидам доставили 4000 пакетів спеціальної їжі. Як зазначає Мудра, паломники почувають себе задовільно, допомозі вони зраділи й подякували за участь. Вони перебувають у прекрасному настрої, співають і танцюють.

На цей момент на кордоні України та Білорусі перебуває близько півтори тисячі хасидів, які прибули на святкування Рош-га-Шана. Проте українська сторона тимчасово обмежила рух транспорту і громадян у пункті "Нові Яриловичі".

У хасидів, які застрягли на кордоні, виявили COVID-19

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що застрягли на кордоні хасиди у вишиванках заспівали гімн України.

А також розповідали про те, що Україна закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю і відмовилася пропускати хасидів в країну.