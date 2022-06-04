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Хоробрий пенсіонер назбирав цілий склад ворожої зброї та передав українським захисникам (відео)

Пенсіонер забезпечив українських захисників зброєю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час боїв із окупантами українські військові стають свідками хоробрості мирних жителів. Зокрема, у Харківській області пенсіонер забезпечив українських захисників ручними протитанковими гранатометами.

Історією з фронту поділився Максим Жорін з окремого полку спеціального призначення "Азов" у Telegram.

Як дідусь забрав зброю у окупантів

Військовий розповів, що їхній підрозділ намагається наступати й просуватися у Запорізькій області.

"Під час цього нам, безумовно, іноді доводиться штурмувати позиції окупантів, вибивати їх звідти і займати більш вигідні позиції для нас. Я хочу розповісти кілька історій, які дуже символічні зараз", - сказав Жорін.

За його словами, у Харківської області, де українські захисники вели битви в одному з населених пунктів. Там у них майже закінчилися будь-які протитанкові засоби.

"У цей час із підвалу свого будинку виліз дідусь. Він запитав бійців, чи не потрібні їм РПГ. Солдати спустилися в підвал і побачили там склад російського протитанкового озброєння", - наголосив Жорін.

Як з'ясувалось, весь цей час літній чоловік збирав зброю на околицях села, зносив у підвал, щоб за можливості віддати українським захисникам.

Також він розповів про поведінку російських військових під час відступу. Зокрема, коли захисники атакували ворожі позиції на одному з напрямків на Запоріжжі, то окупанти почали відступати. Коли росіяни втікали, то кричали гасло: "ахмат – сила".

У коментарях користувачі вражені від хоробрості дідуся та пишуть, що він справжній патріот.

  • Дідусь справжній герой. Слава Україні!;
  • Дякую, за добрі, новини. Беріть в полон тих собак, щоб була можливість обміняти їх на наших захисників;
  • Дідусь молодець, здоров'я йому до сто років;
  • Ну дідусь просто крутий.

Раніше ми повідомляли, що українські військові розповіли про тортури в полоні РФ.

Також українець на весь світ розповів про звірства окупантів. За його словами, росіяни змушували вибирати, хто помре першим.

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Харків