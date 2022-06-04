Хоробрий пенсіонер назбирав цілий склад ворожої зброї та передав українським захисникам (відео)

Як дідусь забрав зброю у окупантів

Військовий розповів, що їхній підрозділ намагається наступати й просуватися у Запорізькій області.

"Під час цього нам, безумовно, іноді доводиться штурмувати позиції окупантів, вибивати їх звідти і займати більш вигідні позиції для нас. Я хочу розповісти кілька історій, які дуже символічні зараз", - сказав Жорін.

За його словами, у Харківської області, де українські захисники вели битви в одному з населених пунктів. Там у них майже закінчилися будь-які протитанкові засоби.

"У цей час із підвалу свого будинку виліз дідусь. Він запитав бійців, чи не потрібні їм РПГ. Солдати спустилися в підвал і побачили там склад російського протитанкового озброєння", - наголосив Жорін.

Як з'ясувалось, весь цей час літній чоловік збирав зброю на околицях села, зносив у підвал, щоб за можливості віддати українським захисникам.

Також він розповів про поведінку російських військових під час відступу. Зокрема, коли захисники атакували ворожі позиції на одному з напрямків на Запоріжжі, то окупанти почали відступати. Коли росіяни втікали, то кричали гасло: "ахмат – сила".

У коментарях користувачі вражені від хоробрості дідуся та пишуть, що він справжній патріот.