Харківські курсантки станцювали під російський шансон: відео обурило мережу

У соцмережах з'явилося відео, на якому курсантки Харківського національного університету МВС танцюють під пісню "Наколочки" у виконанні російського гурту "Воровайки".
У виші заявили, що вже почали службове розслідування щодо цього інциденту. Про це повідомляється на сайті ХНУВС.
Спочатку відео з танцем з'явилося в ТікТок, а пізніше його опублікували в різних соцмережах.
У Харкові курсантки танцювали під російський шансон (відео: YouTube)
При цьому користувачі мережі були обурені вчинком українських курсанток.
Нагадаємо, в Одесі на відкритті ялинки грав російський шансон біля міської мерії на Думській площі. Спочатку перед місцевими жителями виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Олександра Саліка, а потім з колонок почав доноситися блатняк.
Ми також писали про те, що в Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках. Даний законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Володимир В'ятрович, який називає його "законом про акустичне насильство".