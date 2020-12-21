Харківські курсантки станцювали під російський шансон: відео обурило мережу

У соцмережах з'явилося відео, на якому курсантки Харківського національного університету МВС танцюють під пісню "Наколочки" у виконанні російського гурту "Воровайки".

У виші заявили, що вже почали службове розслідування щодо цього інциденту. Про це повідомляється на сайті ХНУВС.

Спочатку відео з танцем з'явилося в ТікТок, а пізніше його опублікували в різних соцмережах.

У Харкові курсантки танцювали під російський шансон (відео: YouTube)

При цьому користувачі мережі були обурені вчинком українських курсанток.

Ганьба такій поліції;

А ми потім дивуємося, що 5 років реформ поліції, а злочинність ніяк зменшуватися не хоче...

Будь-яка структура - це зріз суспільства, вони ж не з Марса туди приходять;

Для України вони вже втрачені;

Танцпідтримка для зеків у колоніях не більше. Тьфу!

Ганьба;

Доктора повинні знати своїх пацієнтів.

Нагадаємо, в Одесі на відкритті ялинки грав російський шансон біля міської мерії на Думській площі. Спочатку перед місцевими жителями виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Олександра Саліка, а потім з колонок почав доноситися блатняк.

Ми також писали про те, що в Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках. Даний законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Володимир В'ятрович, який називає його "законом про акустичне насильство".