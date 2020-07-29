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Під Харковом вертоліт влаштував небезпечні маневри на людному пляжі: відео обурило мережу

Чугуїв, Середа 29 липня 2020 23:06
Під Харковом вертоліт влаштував небезпечні маневри на людному пляжі: відео обурило мережу
Під Харковом вертоліт влаштував маневри над пляжем (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вертоліт "здув" надувний човен з людьми

Під Харковом військові вертоліт під час навчань здійснював небезпечні маневри біля водойми, де в цей час купалися відпочиваючі. Громадяни не на жарт перелякалися, адже пілот літав досить низько над водою, а повітряні пориви навіть перевернули надувний човен з людьми.

Відео інциденту 29 липня в Чугуєві опубліковано в пабліку "Харків LIVE".

Як видно на кадрах, пілот військового вертольота кілька разів демонстрував відпочиваючим свою майстерність управляти повітряною бойовою технікою. Однак такий майстер-клас викликав не тільки оплески, але й обурення.

При першому прольоті вертоліт повільно пролетів близько води, утворивши сильний "бриз" працюючими лопатями, який здув човен, а відпочиваючі опинилися у воді.

Примітно, що надувний плавзасіб із закріпленим веслом кілька разів перевернувся в повітрі, сильно вдаряючись об воду під час "сальто", і тільки дивом нікого з плаваючих не зачепило. Причому купалися як дорослі, так і діти.

Через хвилину-другу вертоліт здійснив повторний проліт метрах у двох від води, де продовжували купатися люди.

"Це вам не кафе з банкетами та застіллям. Це реаліті - життя!" - каже одна з відпочиваючих.

У публікації наголошується, що вертолітні польоти виявилися вченнями.

"Але чому їх проводять біля людного пляжу, перемістилися хоча б в інший кінець водойми або людей прибрали. Адже на навчаннях якраз відпрацьовують навички й може статися що завгодно", - йдеться в повідомленні.

Відео: Під Харковом вертоліт розполохав відпочиваючих на пляжі та перевернув надувний човен з людьми

В мережі такі навчання над головами людей викликали масу обурення. Зокрема, юзери звертають увагу на високу ймовірність дуже сумних наслідків - адже човен з веслом справді вдарив по воді зовсім поруч з дітьми, що купаються.

Під Харковом вертоліт влаштував небезпечні маневри на людному пляжі: відео обурило мережуПід Харковом вертоліт влаштував небезпечні маневри на людному пляжі: відео обурило мережу

Фото: скрін коментарів facebook.com/livekharkov

Раніше ми писали про те, що перший вертоліт Н145 для українських "копів" і рятувальників зняли на заводі в Німеччині.

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