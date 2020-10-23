Під Харковом померла жінка: вирішила народжувати вдома

В Харківській області після пологів будинку померла жінка. Місцева жителька не перебувала на обліку в жіночій консультації і не зверталася до медиків під час вагітності. Їй було всього 35 років. Трагедія сталася в селищі Есхар Чугуївського району. Як повідомляє пресс-служба поліції Харківської області, жінка народила вдома дитину і відправила чоловіка в аптеку за ліками. Коли він повернувся, вона була вже мертва.

Чоловік викликав швидку допомогу, але медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть 35-річної жінки. Малюка забрали в лікарню, щоб перевірити стан його здоров'я.

На тілі загиблої не знайшли жодних ознак насильницької смерті, але зараз проводиться досудове розслідування.

"За фактом слідчі Чугуївського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою" нещасний випадок", — повідомили в правоохоронних органах.

Як ми раніше писали, в селі Нижні Сірогози Херсонської області сталася трагедія. Під час пологів померла 36-річна жінка з дитиною. Родичі загиблої звинувачують у всьому лікарів, вони стверджують, що жінка була здорова і її вагітність протікала добре.

Також ми повідомляли, що в Кіровоградській області дитина померла після відмови робити кесарів розтин.