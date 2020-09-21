Під Харковом вчителька била 5-класницю книгою по голові: деталі ПП

У Харківській області в ліцеї №7 Первомайська стався кричущий випадок. На уроці історії у 5-А класі вчителька вдарила дитину книгою по голові. Учениця сиділа за партою і розглядала сторінки в книзі. Викладачу це не сподобалося і вона завдала удар дівчинці, замість того, щоб просто зробити зауваження. Про це повідомляє пресс-служба поліції Харківської області.

Школярка розповіла вдома батькам про подію батькам і на наступний день мама дитини написала заяву в Первомайський відділ поліції.

Зараз матеріал передано в ювенальну превенцію районної поліції. Працівники опитали вчителя історії та однокласників дівчатка, які підтвердили дії вчителя. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру.

У відношенні вчителя буде складено адміністративний протокол за ст.173-4 (буллінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

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