Під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометр

Також в мережі опублікували фото, як лікарі виконали таку рятувальну операцію, доставляючи пацієнта засніженою дорогою до машини "швидкої".

Зазначається, що останній кілометр шляху став для автомобіля непереборним у зв'язку зі станом дороги, подекуди через замети, а місцями через ожеледицю.

Тоді медики вийшли з "швидкої" і вирішили добиратися самостійно. Пройшовши відстань близько тисячі метрів пішки, вони дісталися до пацієнта, оглянули та встановили первинний діагноз - закритий перелом гомілковостопного суглоба, розтяжка зв'язок.

"Після лікарі знайшли у сусідів господарський візок, на якому дотягли хворого до спецавтомобіля. Чоловіка госпіталізували", - йдеться в публікації.

В який саме населений пункт Харківської області їхала "швидка" на виклик - не уточнюється.

Під Харковом медики "швидкої" йшли пішки понад кілометр до пацієнта, а потім назад - транспортуючи його на господарському візку (фото: facebook.com/h.saltovka)