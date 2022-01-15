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Під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометр

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Харківська область, Субота 15 січня 2022 16:42
Під Харковом "швидка" не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометр Колаж РБК-Україна: медики "швидкої" понад кілометр тягли пацієнта на візку до спецавто, що застрягло на бездоріжжі
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом карета "швидкої допомоги" не змогла дістатися до пацієнта через погану дорогу та ожеледицю, і медикам довелося спочатку йти до нього пішки більше кілометра, а потім - на господарському візку - транспортувати чоловіка назад до автомобіля для подальшої госпіталізації в лікарню.

Про це 15 січня передає "ХС. Харків" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото, як лікарі виконали таку рятувальну операцію, доставляючи пацієнта засніженою дорогою до машини "швидкої".

Зазначається, що останній кілометр шляху став для автомобіля непереборним у зв'язку зі станом дороги, подекуди через замети, а місцями через ожеледицю.

Тоді медики вийшли з "швидкої" і вирішили добиратися самостійно. Пройшовши відстань близько тисячі метрів пішки, вони дісталися до пацієнта, оглянули та встановили первинний діагноз - закритий перелом гомілковостопного суглоба, розтяжка зв'язок.

"Після лікарі знайшли у сусідів господарський візок, на якому дотягли хворого до спецавтомобіля. Чоловіка госпіталізували", - йдеться в публікації.

В який саме населений пункт Харківської області їхала "швидка" на виклик - не уточнюється.

Під Харковом &quot;швидка&quot; не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометрПід Харковом &quot;швидка&quot; не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометрПід Харковом &quot;швидка&quot; не подужала дорогу до пацієнта: медики тягли хворого на візку кілометр

Під Харковом медики "швидкої" йшли пішки понад кілометр до пацієнта, а потім назад - транспортуючи його на господарському візку (фото: facebook.com/h.saltovka)

Потрібно сказати, що це далеко не рідкісний випадок, коли лікарі "швидкої" через бездоріжжя, погані погодні умови або проблеми з транспортом не можуть доїхати до пацієнтів, і відправляються пішки, щоб надати допомогу.

Так, наприклад, раніше теж під Харковом рятувальники два кілометри несли пацієнта на ношах до "швидкої допомоги" по засніженій дорозі.

Також ми писали, що в лютому 2021-го під Рівним фельдшер ніс пацієнта на спині по заметах понад 2 км.

У тому ж місяці, але вже під Житомиром, медики не змогли дістатися до хворої дівчини, і до лікарні її везли на возі.

Додамо також, що кілька днів тому, якраз на Різдво, авто "швидкої допомоги" їхало на виклик і застрягло в трясовині під Миколаєвом.

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