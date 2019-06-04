Під Харковом підлітки жорстоко побили чоловіка: що сталося

Під Харковом неповнолітні жорстоко побили чоловіка (ілюстративне фото: facebook.com/dnpr.panorama)

Неповнолітні сильно побили чоловіка, якого вдома чекала паралізована дружина

Під Харковом в місті Люботині педіатр Денис Арман почув стогін за парканом свого дому, де лежав сильно побитий чоловік. Зі слів потерпілого, його побили підлітки вночі біля вокзалу, а в швидку допомогу він не зміг додзвонитися.

Люди підказали йому прийти до лікаря Арману прямо додому. Про це йдеться в групі "Педіатрія доктора Арман: педіатр цілодобово Люботин, Харків" у Facebook.

Під Харковом неповнолітні жорстоко побили чоловіка (фото з мережі)

При огляді потерпілого з'ясувалося, що у нього закрита тупа травма грудної клітки з переломом ребер і закритим пневмотораксом. Крім того, у нього була дуже велика підшкірна емфізема.

Під Харковом неповнолітні жорстоко побили чоловіка (фото з мережі)

Чоловікові викликали бригаду швидкої допомоги, але вона їхала півгодини. За цей час потерпілому ввели знеболювальне, поставили катетер і почали капати внутрішньовенно розчин для підтримки організму.

Під Харковом неповнолітні жорстоко побили чоловіка (фото з мережі)

Варто зазначити, що потерпілий Віталій 1975 року народження. Він народився в Люботині, але 15 років тому продав будинок і переїхав у село Кадница Богодухівського району.

Віталій розповів, що вдома у нього залишилася паралізована дружина, яка його чекає. При цьому потерпілий надовго потрапив у лікарню і його дружина безпорадна.

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