Під Харковом підлітки жорстко познущалися над подругою: знімали відео на телефон

В селі Феськи Харківської області підлітки влаштували жорстку розправу над ровесницею. Вони звинувачували її в розпусканні чуток і наклепу. Діти змусили дівчинку з інвалідністю стати на коліна і попросити у них прощення за нібито розповсюдження чуток про них.

Нам кадрах видно, як кожен підліток підходить до дівчинки і завдає їй удари. Це роблять абсолютно всі, супроводжуючи свою мову добірними матюками.

Хтось із хлопців знімає небувалу жорстокість на телефон протягом п'яти хвилин.

В обласній поліції уточнили, що інцидент стався 9 травня, і що дівчина — повнолітня. Як з'ясувалося, дівчина, яку били, має інвалідність.

Відео опублікував Telegram-канал "Типове ХТЗ". Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео можна подивитися за посиланням.

Як ми раніше писали, у Харкові поліція затримала групу небезпечних підлітків, які тримали в страху весь район Основа. Неповнолітні нападали на перехожих людей заради забави і жорстоко били.