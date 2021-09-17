Під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику: просто читав книгу

НП сталася 10 серпня цього року на дитячому майданчику в місті Ізюм. Троє неповнолітніх у віці 16 і 17 років підійшли до малознайомого чоловіка. Він сидів на галявині, читав книгу і нікого не чіпав.

Найстарший з компанії 17-річний підліток заподіяв потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

47-річна жертва нападу звернулася до правоохоронних органів.

"Усім трьом юнакам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі. 17-річному підлітку також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що поліція веде розслідування всіх деталей події.