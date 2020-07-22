Під Харковом чоловік влаштував дебош на базі відпочинку: погрожував задушити дитину

На базі відпочинку дебоширив постоялець (колаж РБК-Україна)

Неадекватний чоловік влаштував дебош, вимагаючи випивки

В Харківській області, на одній з баз відпочинку в Хотомлі неадекватний чоловік влаштував дебош. Відпочивальник вимагав ще алкоголю, хоча був вже добряче напідпитку. Про це повідомили у Telegram-каналі "Х-Салтівка".

Пьяний бешкетник побив кількох жінок, які відпочивали по сусідству, погрожуючи їм задушити їх однорічну дитину.

"Потім почав бити свою дружину і плювати в неї. Викликали охорону, але вона нічим не допомогла, стояли і дивилися, як бухий з'ясовує стосунки зі своїм кентом", - сказано в повідомленні.

Після прибуття на місце події поліцейських бешкетник вдарив стража порядку і погрожував його колегам матом.

Як з'ясувалося потім, бешкетник співробітник СБУ.

"Викликали патрульку і білочник вдарив одного з копів, після чого був остаточно пов'язаний. Пробили його по базі і сказали, що він співробітник СБУ", - сказано в повідомленні.

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