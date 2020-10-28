Під Харковом потужний вибух убив людей, багато постраждалих: фото з місця НП

В Харківській області у селищі Березівське стався потужний вибух на газорозподільній станції. Попередньо відомо про двох загиблих і дев'ять постраждалих. З'явилися фото з місця НП і деталі трагічної події.

Місцеві ЗМІ пишуть, що деякі постраждалі у тяжкому стані, їх відправляють в Харків.

"Постраждали дев'ять осіб, двоє загинули, важких транспортуємо в Харків", - розповів керівник служби швидкої допомоги Віктор Забашта.

Вибух під Харковом (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Він також додав, що люди отримали опіки. У двох - серйозні - до 60%, решта з невеликими опіками і саднами. Також є контужені вибуховою хвилею.

Повідомлення про вибух на газорозподільній станції в Березівському Дергачівського району надійшло о 11:47. Станція знаходиться в 20 кілометрах від Харкова.

Вибух під Харковом (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Відомо, що після вибуху не сталося серйозного спалаху, але задимлення близько 200 квадратних метрів. У Нацполіції уточнили, що зараз встановлюють всі обставини події.

Раніше ми писали, що в Чабанах під Києвом стався потужний вибух газопроводу. Але, на щастя, обійшлося без жертв.