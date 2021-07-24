Під Харковом медики перекрили трасу: "залишили людей без копійки" (фото)

Десятки медпрацівників під час пікету стали на переході через трасу, заблокувавши проїзд автотранспорту. Крім того, люди перекривали також і об'їзні шляхи.

В руках у деяких протестувальників були плакати з написами "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні - ні!", "Скороченню медиків - ні!", "Зарплата - без затримки", "Гідну зарплату медикам".

Як розповідають учасники акції, їм не платять зарплату вже 3 місяці, хоча обіцяють щотижня.

"Ковідні" за квітень ми так і не одержали. Тепер кажуть, що наше керівництво неправильно передавало відомості. У нас стільки було хворих! Реанімацію, як могли, розширювали, а тепер, виходить, ми сидимо без зарплати", - висловилася молодша медсестра відділення лікарні Валентина Шигапова.

Вона додала, що в деякі періоди в медзакладі нікого з пацієнтів не приймали, і не мали на це права, оскільки стали "ковідною" лікарнею.

"Але ж ми на роботу ходили! Ходили. Може б, менше могли давати, а зараз залишили людей без копійки. Буде вересень, треба збирати дітей до школи. За що?" - обурюється учасниця протесту.

На підтримку медиків вийшли також представники Спілки ветеранів АТО.

"Наша ветеранська спілка підтримує медиків. Як представник Спілки прийшов підтримати. Я пам'ятаю 2014 рік, багато медиків йшли добровольцями в зону бойових дій. Коронавірусних хворих сюди доправляли з усіх районів, вони ночами працювали. Це просто неповага влади", - сказав ветеран війни на Донбасі Сергій Сметана.

Через деякий час до протестувальників вийшов директор лікарні Богдан Носатов і оголосив, що в НСЗУ розповіли про намір переглянути амбулаторний пакет. Крім того, він спростував інформацію про те, що медустанову хочуть закрити, але допустив скорочення персоналу на 40-50%.

"Наскільки мені відомо, у п'ятницю відбувся селектор ОДА, пан Черняк сказав, що наступного тижня заборгованість буде погашена", - сказав директор лікарні.

Траса була перекрита для автотранспорту через акцію протесту близько години - приблизно о 15:00 пікетувальники пішли, і рух дорогою було відновлено.

Під Харковом медики в ході протесту перекривали трасу Київ-Харків-Довжанський (фото: suspilne.media)